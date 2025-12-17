Milano 12:04
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,60%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.745 con primo supporto visto a 5.699. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.681.


