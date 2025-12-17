Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,70%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17.054,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16.775,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17.333,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)