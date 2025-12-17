Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -2,66%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 53,91. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 52,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)