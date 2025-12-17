Milano 12:05
44.258 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:05
9.845 +1,66%
Francoforte 12:04
24.078 +0,01%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -2,66%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 53,91. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 52,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```