Francoforte: in calo Delivery Hero

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,49%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 21,46 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 20,91. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 20,68 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)