Milano 12:09
44.272 +0,64%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:09
9.850 +1,70%
Francoforte 12:08
24.083 +0,02%

Francoforte: mette il turbo Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: mette il turbo Renk
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Renk, che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Renk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53,04 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```