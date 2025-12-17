Milano 12:09
44.272 +0,64%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:09
9.850 +1,70%
Francoforte 12:08
24.083 +0,02%

Francoforte: scambi al rialzo per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Kion
(Teleborsa) - Bene Kion, con un rialzo del 3,38%.

La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 66,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 65. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 64,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```