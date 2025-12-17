Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:06
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:06
48.034 -0,17%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: balza in avanti Salesforce

Balza in avanti il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
