Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: sell-off per Salesforce

A picco il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta un pessimo -3,89%.
