Migliori e peggiori
Perde NRG Energy sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e distributore di energia elettrica, che passa di mano in perdita del 6,87%.

Lo scenario su base settimanale di NRG Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di NRG Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 144,9 USD con tetto rappresentato dall'area 157,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 140,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
