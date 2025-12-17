Perde NRG Energy sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e distributore di energia elettrica
, che passa di mano in perdita del 6,87%.
Lo scenario su base settimanale di NRG Energy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di NRG Energy
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 144,9 USD con tetto rappresentato dall'area 157,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 140,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)