New York: rosso per NRG Energy

NRG Energy

NRG Energy

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 3,66%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 146,8 USD con tetto rappresentato dall'area 153,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144,2.