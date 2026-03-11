New York: rosso per NRG Energy

(Teleborsa) - Sottotono il produttore e distributore di energia elettrica
, che passa di mano con un calo del 3,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di NRG Energy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di NRG Energy
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 146,8 USD con tetto rappresentato dall'area 153,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)