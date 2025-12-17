Piazza Affari: andamento negativo per Sesa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che mostra un decremento del 2,01%.
Il trend di Sesa
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sesa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 84,15 Euro. Primo supporto visto a 82,05. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 81,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)