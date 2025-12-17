Milano 15:52
44.247 +0,58%
Nasdaq 15:52
25.058 -0,30%
Dow Jones 15:52
48.313 +0,41%
Londra 15:52
9.841 +1,62%
Francoforte 15:52
24.087 +0,04%

Piazza Affari: andamento negativo per Sesa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che mostra un decremento del 2,01%.

Il trend di Sesa mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sesa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 84,15 Euro. Primo supporto visto a 82,05. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 81,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
