Milano 9:29
46.622 -0,39%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:29
10.376 +0,22%
24.894 -0,38%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con un ribasso del 2,03%.

L'andamento di Sesa nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di medio periodo di Sesa ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 88,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 90,9, mentre il primo supporto è stimato a 86,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
