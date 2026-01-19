Piazza Affari: calo per Sesa

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
L'andamento di Sesa
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sesa
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sesa
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 91,3 Euro. Primo supporto a 88,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 87,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)