Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: calo per Sesa

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Sesa
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.

L'andamento di Sesa nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sesa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sesa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 91,3 Euro. Primo supporto a 88,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 87,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```