Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Frazionale ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.730. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.658. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.633.


