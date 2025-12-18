Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.034,9. Rischio di discesa fino a 16.847,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17.221,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)