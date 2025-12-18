Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.034,9. Rischio di discesa fino a 16.847,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17.221,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
