Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Sottotono l'indice nipponico, che chiude la seduta con un calo dello 0,95%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48.910,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50.119. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48.665.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)