Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Brilla l'indice nipponico, che chiude la seduta con un aumento del 2,56%.

L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 51.252,6 e supporto a 48.666,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 53.838,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```