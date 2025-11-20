Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Brilla l'indice nipponico, che chiude la seduta con un aumento del 2,56%.
L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 51.252,6 e supporto a 48.666,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 53.838,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
