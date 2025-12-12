Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,36%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.878,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,36%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,36%, terminando la sessione a 25.878,49 punti.
Condividi
```