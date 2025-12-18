Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V
, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)