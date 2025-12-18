Milano 11:12
44.244 +0,33%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:12
9.806 +0,32%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```