Milano 13:55
44.239 +0,32%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:55
9.773 -0,01%
Francoforte 13:55
24.013 +0,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,45 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,45 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,45 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```