New York: si concentrano le vendite su IBM

(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue"
, che tratta con una perdita dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'azienda di Armonk
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 294,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 302,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 291,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)