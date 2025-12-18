Milano 16:26
44.329 +0,52%
Nasdaq 16:26
25.065 +1,69%
Dow Jones 16:26
48.221 +0,70%
Londra 16:26
9.807 +0,33%
Francoforte 16:26
24.117 +0,65%

New York: si concentrano le vendite su IBM

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su IBM
(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue", che tratta con una perdita dell'1,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico dell'azienda di Armonk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 294,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 302,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 291,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```