Milano 13:56
44.236 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:56
9.773 -0,01%
Francoforte 13:56
24.009 +0,20%

Petrolio a 56,16 dollari alle 11:30

Petrolio a 56,16 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 56,16 dollari per barile alle 11:30.
