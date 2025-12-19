Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Seduta positiva per l'Eurostoxx 50, che avanza bene e porta a casa un +1,06%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5.769. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.698. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5.840.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
