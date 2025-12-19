Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
In ribasso il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,52% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,97, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 57,31. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,9.
