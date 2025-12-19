Milano 16:32
Carnival, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che mostra una salita bruciante del 5,54% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carnival più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Carnival rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,61.

