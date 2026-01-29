Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:43
25.735 -1,11%
Dow Jones 20:43
48.986 -0,06%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: sviluppi positivi per Carnival
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che scambia in rialzo del 7,56%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carnival più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Carnival ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31,61 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 33,51, mentre il primo supporto è stimato a 29,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
