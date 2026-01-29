New York: sviluppi positivi per Carnival

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo
, che scambia in rialzo del 7,56%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carnival
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Carnival
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31,61 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 33,51, mentre il primo supporto è stimato a 29,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)