Milano
17:35
45.076
-0,14%
Nasdaq
20:42
25.733
-1,11%
Dow Jones
20:42
48.976
-0,08%
Londra
17:35
10.172
+0,17%
Francoforte
17:35
24.309
-2,07%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 20.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: amplia l'ascesa Carnival
New York: amplia l'ascesa Carnival
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Turismo
29 gennaio 2026 - 20.00
Seduta decisamente positiva per la
società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo
, che tratta in rialzo del 7,56%.
Condividi
Leggi anche
New York: sviluppi positivi per Carnival
A New York, forte ascesa per CarMax
A New York, forte ascesa per Norwegian Cruise Line Holdings
A New York, forte ascesa per Etsy
Titoli e Indici
Carnival
+7,52%
Altre notizie
New York: amplia l'ascesa CF Industries Holdings
New York: amplia l'ascesa Estee Lauder
New York: andamento rialzista per Newmont
New York: amplia l'ascesa Norwegian Cruise Line Holdings
New York: amplia il rialzo Royal Caribbean Cruises
New York: amplia l'ascesa F5
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto