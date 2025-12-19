Crolla a New York Lamb Weston Holdings

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di patate surgelate
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 19,52%.
La tendenza ad una settimana di Lamb Weston Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Lamb Weston Holdings
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 50,07 USD con primo supporto visto a 46,33. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 44,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)