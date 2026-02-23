Milano 16:32
46.905 +0,93%
Nasdaq 16:32
24.809 -0,81%
Dow Jones 16:32
48.955 -1,35%
Londra 16:32
10.694 +0,06%
Francoforte 16:32
25.055 -0,82%

Crolla a New York Expedia

Ribasso per il comparatore turistico mondiale, che passa di mano in perdita del 7,32%.
