Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Crolla a New York General Mills

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York General Mills
Ribasso per il venditore di prodotti alimentari di marca, che tratta in perdita del 6,89% sui valori precedenti.
Condividi
```