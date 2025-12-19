GOLD del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un -0,15%.
L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4.346,9 e primo supporto individuato a 4.310,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4.383,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)