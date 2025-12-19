Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

GOLD del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un -0,15%.

L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4.346,9 e primo supporto individuato a 4.310,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4.383,5.


