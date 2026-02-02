GOLD del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
A picco il metallo giallo, che chiude gli scambi con un pessimo -9,57%.
Le implicazioni di medio periodo dell'oro confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.232,7 con primo supporto visto a 4.681,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4.498.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)