Madrid: andamento sostenuto per Fluidra

Madrid: andamento sostenuto per Fluidra
(Teleborsa) - Bene la società che produce attrezzature per piscine, con un rialzo dell'1,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fluidra, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Fluidra rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 23,95 Euro, mentre i supporti sono stimati a 23,27. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 24,63.

