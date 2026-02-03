Milano 11:41
46.423 +0,91%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:41
10.323 -0,18%
Francoforte 11:41
24.885 +0,35%

Madrid: andamento rialzista per Fluidra

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature per piscine, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.

La tendenza ad una settimana di Fluidra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fluidra. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fluidra evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,37 Euro. Primo supporto a 25,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
