Madrid: andamento rialzista per Fluidra

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature per piscine
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
La tendenza ad una settimana di Fluidra
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fluidra
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fluidra
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,37 Euro. Primo supporto a 25,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,91.
