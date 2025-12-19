Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:01
25.319 +1,20%
Dow Jones 20:01
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: acquisti a mani basse su Axon Enterprise

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Axon Enterprise
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che scambia in rialzo del 4,25%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Axon Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 569,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 597,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 624,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```