New York: calo per Lowe's

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale, con un ribasso del 2,47%.

La tendenza ad una settimana di Lowe's è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Lowe's è in rafforzamento con area di resistenza vista a 245,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 239,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 251,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
