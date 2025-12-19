New York: calo per Lowe's

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale
, con un ribasso del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Lowe's
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Lowe's
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 245,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 239,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 251,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)