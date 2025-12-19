New York: movimento negativo per CarMax

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore statunitense di auto usate
, che sta segnando un calo del 2,85%.
Lo scenario su base settimanale di CarMax
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CarMax
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,72 USD. Primo supporto visto a 37,56. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 36,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)