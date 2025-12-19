Milano 16:35
44.746 +0,64%
Nasdaq 16:35
25.301 +1,12%
Dow Jones 16:35
48.262 +0,65%
Londra 16:35
9.885 +0,48%
Francoforte 16:35
24.291 +0,38%

New York: movimento negativo per CarMax

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore statunitense di auto usate, che sta segnando un calo del 2,85%.

Lo scenario su base settimanale di CarMax rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CarMax, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,72 USD. Primo supporto visto a 37,56. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 36,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
