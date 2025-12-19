Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:17
25.322 +1,21%
Dow Jones 18:17
48.239 +0,60%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: scambi negativi per Darden Restaurants

Agroalimentare, Migliori e peggiori, In breve, Turismo
New York: scambi negativi per Darden Restaurants
Seduta in ribasso per il più grande gestore di ristoranti negli Stati Uniti, che mostra un decremento del 2,59%.
Condividi
```