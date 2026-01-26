New York: Darden Restaurants si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato il più grande gestore di ristoranti negli Stati Uniti
, che soffre con un calo del 4,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Darden Restaurants
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Darden Restaurants
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Darden Restaurants
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 202,6 USD. Primo supporto a 194. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 191,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)