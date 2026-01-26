Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: Darden Restaurants si muove verso il basso

Agroalimentare, Migliori e peggiori, Turismo
New York: Darden Restaurants si muove verso il basso
(Teleborsa) - Scende sul mercato il più grande gestore di ristoranti negli Stati Uniti, che soffre con un calo del 4,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Darden Restaurants, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Darden Restaurants. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Darden Restaurants evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 202,6 USD. Primo supporto a 194. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 191,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```