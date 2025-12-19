PALLADIUM del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,34%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.763,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.572,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.955,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)