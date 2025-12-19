Milano 16:36
PDD Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla la società di commercio globale, che passa di mano con un aumento del 6,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di PDD Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 111,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 113. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 110,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
