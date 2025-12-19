Milano
16:36
44.748
+0,64%
Nasdaq
16:36
25.299
+1,12%
Dow Jones
16:36
48.258
+0,64%
Londra
16:36
9.883
+0,46%
Francoforte
16:36
24.294
+0,39%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 16.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 dicembre 2025 - 15.00
Giornata di guadagni per il
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la giornata a 325.802,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: giornata depressa per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+0,89%
Altre notizie
Settore automotive dell'Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Piazza Affari: movimento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in acquisto il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: timido segno meno per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: ingrana la marcia il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto