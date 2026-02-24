Milano 11:11
46.550 -0,32%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:11
10.667 -0,17%
Francoforte 11:11
24.954 -0,15%

Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia

Balzo del comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 282.776,13 punti.
