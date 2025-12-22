Analisi Tecnica: indice DAX del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,37%.
Lo status tecnico di breve periodo del DAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24.397,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 24.069,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24.725,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)