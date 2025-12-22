Milano 9:06
44.744 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:06
9.861 -0,37%
24.326 +0,16%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.690,53 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.690,53 in apertura.
