Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:12
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:12
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%

Il CAC40 termina a 8.121,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Parigi porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 8.121,07 punti.
Condividi
```