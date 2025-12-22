Milano
17:35
44.594
-0,37%
Nasdaq
21:12
25.451
+0,41%
Dow Jones
21:12
48.384
+0,52%
Londra
17:35
9.866
-0,32%
Francoforte
17:35
24.284
-0,02%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 21.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Il CAC40 termina a 8.121,07 punti
In breve
,
Finanza
22 dicembre 2025 - 17.43
Parigi porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 8.121,07 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,23%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,69%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,29%
Argomenti trattati
Parigi
(99)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,37%
Altre notizie
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,22%)
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,55%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,21%
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,56%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,6%)
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,63%
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto