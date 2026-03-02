Milano 17:10
46.258 -2,02%
Nasdaq 17:10
24.937 -0,09%
Dow Jones 17:10
48.900 -0,16%
Londra 17:10
10.783 -1,17%
Francoforte 17:09
24.708 -2,28%

Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dello 0,04%)

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.577,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dello 0,04%)
In forte ribasso l'indice di Parigi che riporta una forte discesa dello 0,04% a quota 8.577,73 in apertura.
Condividi
```