Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,22%

Il CAC40 chiude a 8.497,17 punti

Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,22% e archivia la seduta a 8.497,17 punti.
