Milano 9:06
44.744 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:06
9.861 -0,37%
24.326 +0,16%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%

Hang Seng a 25.742,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%
Indice Hang Seng +0,2% a quota 25.742,24 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```