Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: nuovo spunto rialzista per Constellation Brands

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di birra, vino e alcolici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Brands rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di breve periodo di Constellation Brands mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 162,3 USD e supporto a 158,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 166,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
