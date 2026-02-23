New York: nuovo spunto rialzista per Constellation Brands

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di birra, vino e alcolici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Brands
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di breve periodo di Constellation Brands
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 162,3 USD e supporto a 158,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 166,3.
