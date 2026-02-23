New York: nuovo spunto rialzista per Constellation Brands

distributore di birra, vino e alcolici

S&P-500

Constellation Brands

Constellation Brands

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 162,3 USD e supporto a 158,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 166,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)